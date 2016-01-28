Ердоган заявив про необхідність переходу до президентської форми правління

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє kommersant.ru з посиланням на Reuters. Він підкреслив, що це не є його особистою амбіцією і назвав парламентську форму правління застарілою і незручною. "Для створення "нової Туреччини", ми думаємо, країна потребує президентської форми правління і новій конституції", - сказав турецький президент.

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Раніше видання повідомляло, що прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу оприлюднив після зустрічі з президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом затверджений президентом склад уряду. До нього увійшли тільки депутати від правлячої Партії справедливості і розвитку (ПСР).

ПСР Реджепа Тайіпа Ердогана здобула переконливу перемогу на парламентських виборах. Вона отримала майже 50% голосів і 317 місць в 550-місцевому парламенті. Опозиційні Народно-республіканська партія і Партія національного руху отримали 25,4% і 12% голосів відповідно. Майже повним розгромом закінчилися вибори для прокурдської Партії демократії народів, яка з 10,6% голосів ледь подолала десятивідсотковий поріг, встановлений для проходження в парламент.