США ввели санкції проти мережі по відмиванню грошей "Хезболли"

Мохаммад Нуреддін і Хамді Захер підозрюються в наданні фінансових послуг угрупованню, визнаному у США терористичним. Обмеження заморожують всі активи підозрюваних у США і забороняють американським громадянам здійснювати з ними фінансові операції. Про це повідомляє ліванське видання The Daily Star.

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"Санкції вводяться проти найбільшої мережі по відмиванню коштів в інтересах "Хезболли", - зазначили в американському відомстві.

У Мінфіні США розповіли, що Нуреддін використовував свою компанію Trade Point International S. A. R. L. Його мережа діяла в Азії, Європі та Ближньому Сході, займаючись відмиванням грошей, незаконними операціями з готівкою, "чорним" обміном валюти та іншими фінансовими махінаціями. Клієнтами, в тому числі, були фінансові структури і члени "Хезболли".