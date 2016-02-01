ВООЗ на екстреному засіданні вирішує, чи оголошувати спалах вірусу Зіка міжнародною надзвичайною ситуацією
Всесвітня організація охорони здоров'я проводить у Женеві екстрене засідання, щоб вирішити, чи повинен спалах вірусу Зіка бути оголошений міжнародною надзвичайною ситуацією.
На позачерговому засіданні ВООЗ буде дано оцінку спалаху вірусу Зіка у Центральній і Південній Америці, повідомляє Радіо Свобода.
Вірус пов'язаний з появою вроджених дефектів і неврологічних проблем.
ВООЗ попереджає, що вірус поширюється комарами, рухається "від легкої загрози до однієї з тривожних пропорцій".
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Оголошення "надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення" надасть вірусу Зіка статус серйозної глобальної загрози і приведе до фінансування ліквідації проблеми.
ВООЗ вважає, що в Центральній і Південній Америці може виникнути 3-4 млн випадків зараження вірусом Зіка протягом наступного року.
Дії Всесвітньої організації охорони здоров'я пеебувають під пильною увагою громадської думки після того, як вона повільно відреагувала на спалах лихоманки Ебола в Західній Африці.