ВООЗ на екстреному засіданні вирішує, чи оголошувати спалах вірусу Зіка міжнародною надзвичайною ситуацією

На позачерговому засіданні ВООЗ буде дано оцінку спалаху вірусу Зіка у Центральній і Південній Америці, повідомляє Радіо Свобода.

Вірус пов'язаний з появою вроджених дефектів і неврологічних проблем.

ВООЗ попереджає, що вірус поширюється комарами, рухається "від легкої загрози до однієї з тривожних пропорцій".

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Оголошення "надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення" надасть вірусу Зіка статус серйозної глобальної загрози і приведе до фінансування ліквідації проблеми.

ВООЗ вважає, що в Центральній і Південній Америці може виникнути 3-4 млн випадків зараження вірусом Зіка протягом наступного року.

Дії Всесвітньої організації охорони здоров'я пеебувають під пильною увагою громадської думки після того, як вона повільно відреагувала на спалах лихоманки Ебола в Західній Африці.