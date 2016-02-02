Журі Каннського кінофестивалю очолив режисер "Божевільного Макса"

Джордж Міллер очолить журі та вручить переможцю "Золоту пальмову гілку", повідомляє російська служба Бі-бі-сі. Джордж Міллер, який стане першим австралійцем, який очолив журі фестивалю, сказав, що ця новина зробила йому "невимовну втіху".

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"Протягом своєї кар'єри Міллер постійно експериментував з різними жанрами, блискуче відповідаючи на очікування масової аудиторії і на найвищі художні стандарти", - йдеться в заяві фестивалю.

Навесні минулого року на екрани вийшов його останній фільм "Божевільний Макс: Дорога люті", який було показано у Каннах поза конкурсом.

Фільм претендує на премію "Оскар" у 10 номінаціях, у тому числі за кращий фільм і кращу режисуру.

69-й Каннський кінофестиваль пройде з 11 по 22 травня.