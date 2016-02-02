Пентагон планує витратити $13 мільярдів на новий підводний човен – Reuters

У проекті бюджету американського Міноборони на наступні п'ять років закладена сума в 13 мільярдів доларів на розробку нового атомного підводного човна. Про це з посиланням на Reuters повідомляє "РБК".

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За інформацією знайомих із планами Пентагону джерел, на озброєнні човна стоятимуть міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками.

Відзначається, що в бюджеті США на 2017-й фінансовий рік передбачені витрати на закупівлю матеріалів для будівництва підводних човнів. Гроші безпосередньо на роботи по створенню субмарини будуть виділятися з бюджету на 2021-й фінансовий рік, уточнив співрозмовник агентства. Протягом наступних п'яти років ВМФ витратить $4 млрд на дослідження та розробку підводних човнів і понад $9 млрд на фінансування закупівель.

Субмарина повинна замінити стратегічні атомні підводні човни третього покоління класу "Огайо". Провідну роль в її створенні мають зіграти General Dynamics Corp (GD.N) і Huntington Ingalls Industries Inc (HII.N).

Як розповів один зі співрозмовників Reuters, в Пентагоні збираються звернути увагу на необхідність фінансування "тріади" американського стратегічного стримування. Крім підводного човна, мова йде про новий бомбардувальник ВПС, а також нові ядерні міжконтинентальні балістичні ракети.

Джерела також припускають, що замовлення на будівництво літаків на $1 млрд від Міноборони США отримає Boeing. ВМФ запросить фінансування на поставку двох винищувачів-бомбардувальників Boeing F/A-18E/F Super Hornets в 2017 фінансовому році і ще 14 аналогічних літаків у 2018.

За інформацією агентства, чиновники військово-морських сил США, швидше за все, звернуться із запитом на отримання 12 додаткових Boeing Super Hornets, які увійдуть до списку "незабезпечених фінансуванням пріоритетних проектів" на 2017 рік. Цей крок необхідний для поповнення дефіциту винищувачів на авіаносцях з урахуванням затримки в програмі розробки винищувачів Lockheed F-35, а також більших, ніж очікувалося, строків для ремонту вже діючих Boeing F/A-18.

Крім того, джерела повідомляють, що в документі йдеться про зміну стратегії щодо розробки нового дрона. Передбачається, що палубний безпілотник зосередиться на розвідувальних місіях і дозаправці, а не на завданні ударів.

Як повідомлялося раніше, запит Пентагону за новий фінансовий рік, який починається 1 жовтня, становить 583 мільярди доларів. Як заявили американські офіційні особи, 59 мільярдів з цієї суми – це "непередбачені витрати" для потреб військових дій в Афганістані, більше 7 мільярдів – на військові операції в Іраку і Сирії. Всього мова йде про 35-відсоткове збільшення фінансування оборони США порівняно з бюджетом 2016 року.