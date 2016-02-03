ЄС та США ухвалили нову угоду щодо обміну даних

03:19, 03 лютого 2016
Світ
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Брюссель та Вашингтон у вівторок, 2 лютого, уклали угоду про захист даних, які передаються через Атлантику.

joinfo.ua

Про це повідомив єврокомісар Андрус Ансіп, який відповідає за цифровий ринок, передає Deutsche Welle.

Попередні правила організації цифрових потоків - так звана "Безпечна гавань" (Safe Harbor) - між ЄС та США були скасовані минулого року рішенням Європейського суду.

"Прощавай, "Безпечна гаване"!", - написала у мікроблозі Twitter єврокомісар з питань юстиції Вєра Юрова. Однією з причин припинення дії угоди Safe Harbor стали, зокрема, дані про несанкціонований доступ американської розвідки до даних користувачів.

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"Ця схема трансатлантичного обміну даними захищає основні права європейців та гарантує юридичну впевненість бізнесу", - прокоментувало агенції dpa близьке до перемовин джерело. За його інформацією, нова угода відповідає вимогам Європейського суду - за нею США вперше зобов'язалися надавати силовикам доступ до даних користувачів лише за чіткими правилами із "механізмами нагляду".

Нова угода ще потребує схвалення країнами-членами ЄС. Очікується, що нова угода змусить компанії дотримуватися правил захисту даних, за чим наглядатиме міністерство торгівлі США. Порушників чекатимуть санкції та позбавлення доступу до механізмів обміну даними.

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