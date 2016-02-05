У Кельні в першу ніч карнавалу сталися 22 сексуальні напади - BBC

У зв'язку з цим поліція взяла під варту 190 людей, повідомляє BBC Україна.

У місті посилили заходи безпеки по тому, як у новорічну ніч багато жінок зазнали сексуальних нападів та грабежів.

Новорічні напади, вину за які покладають переважно на мігрантів, шокували німців. Тоді кельнська поліція отримала сотні заяв від жінок.

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У першу ніч карнавалу кількість сексуальних домагань була вищою, ніж у цей же час минулого року, каже поліція.

Одного із затриманих підозрюють у нападі і зґвалтуванні жінки, яка йшла додому.

Для забезпечення порядку під час карнавалу, на який зазвичай приїздять 1,5 млн людей і який триватиме тиждень, у місто відправили 2,5 тисячі поліцейських.

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