Міністра оборони Сербії відправлено у відставку за сексистський жарт щодо журналістки

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

У грудні минулого року Гашич під час спілкування з пресою помітив, що журналістка стала на коліно, аби не закривати міністра у кадрі операторам з телебачення, та сказав: "Мені подобаються журналістки, які так швидко стають на коліна".

Тоді ЗМІ та політики засудили коментар міністра оборони, а друг і соратник Гашича, прем'єр-міністр Александр Вучич пообіцяв його звільнити. "Прошу вашої підтримки у цьому рішенні, тому що ввічливість, гідність та повага - це те, що ми повинні проявляти до інших", - сказав він у зверненні до парламенту перед голосуванням щодо звільнення Гашича. 195 з 250 депутатів проголосували за відставку міністра оборони.

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Рішення ухвалене перед достроковими парламентськими виборами, які пройдуть наприкінці квітня чи на початку травня. До того тимчасово керувати військовим відомством буде міністр фінансів Душан Вуйович.