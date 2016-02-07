Померла мати Башара Асада

Як передає BBC, про її смерть 6 лютого повідомив сайт президента Сирії. Стверджується, що вона померла в Дамаску.

Аніса Махлуф народилася в 1930 році в Латакії в багатій родині, що належить до релігійної меншини алавітів.

Вона вийшла заміж за майбутнього президента Сирії Хафеза Асада в 1957 році, коли той служив лейтенантом сирійських військово-повітряних сил.

Після того як Хафез Асад став президентом у 1971 році, Махлуф рідко з'являлася на публіці, проте мала великий авторитет у родині.

Читайте такожЛавров переконує, що Росія не просила Асада піти у відставку

Повідомлялося, що під час масових протестів проти політики Башара Асада в 2011 році вона закликала сина до більш жорстких дій щодо протестувальників.

Пізніше з'явилася інформація, що вона покинула Сирію й переїхала в Об'єднані Арабські Емірати, де живе її дочка Бушра.

Крім Башара і Бушри, у Махлуф є син Махер (нині командує Республіканської гвардією), а також були сини Асеф (обіймав посаду глави Генштабу армії, загинув під час теракту в 2012 році), Басіль (загинув в автоаварії в 1994 році) і Мадж (помер від хвороби у 2009 році).

Читайте такожУ США окреслили терміни відставки Асада - АР