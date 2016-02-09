Поліція Німеччини знайшла на місці зіткнення поїздів дві чорні скриньки

Після аналізу збережених там даних можна буде робити висновки про причини катастрофи, повідомив на прес-конференції у місті Бад-Айблінг міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт, передає ТАСС. "Всього було три "чорні скриньки", дві вже знайдені, ще одна знаходиться в тій частині поїзда, яка деформована. Протягом дня її, ймовірно, можна буде дістати", - сказав глава відомства.

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"Потрібно з'ясувати, що за інформація на них, все інше було б спекуляцією, - вважає міністр. - Треба дізнатися, чи це була технічна проблема чи технічний фактор".

За словами Александера Добріндта, все говорить про те, що поїзди зіткнулися на високій швидкості. Він зазначив, що на відрізку, де сталася трагедія, швидкісний ліміт становив 100 км/год. Крім того, умови видимості не дозволяли машиністам обох поїздів завчасно побачити один одного і почати гальмування.

За останніми даними, жертвами зіткнення стали 9 людей, близько 150 постраждали.