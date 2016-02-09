Директор американської розвідки озвучив основну загрозу нацбезпеці США

Про це повідомив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

«Ускладнення комп'ютерних мереж і поширення нових пристроїв може створити масштабну уразливість в цивільній інфраструктурі і системах американського уряду», — сказав він, виступаючи перед комітетом з розвідки Сенату американського Конгресу.

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Клеппер також окремо зупинився на китайських планах кібервійни — за його словами, військова доктрина КНР описує використання кіберпростору для «обманних операцій».

Як зазначається, 30 січня з'явилися повідомлення, що американські збройні сили запланували створити додаткові підрозділи для ведення кібервійни, в яких працювали б не військовослужбовці. Планується, що до 2016 року в початковій бойовій готовності буде знаходитися 41 кібер-загін.