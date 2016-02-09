Королева Британії Єлизавета повернулася з відпустки до Лондона на електричці

Її Величність прибула в столицю Великобританії з графства Норфолк, де вона традиційно проводить зимові канікули, передає Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

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Як зазначає видання, Єлизавета подорожувала першим класом. Вона зайняла своє місце у вагоні за п'ять хвилин до відправлення поїзда зі станції Кінс-Лінн. Тривалість шляху до лондонського вокзалу Кінгс-Крос склала 1 годину 40 хвилин. Поїздка обійшлася в 54,9 фунта стерлінгів ($79).

"Я запитав, чи сподобався їй візит в Норфолк, і вона відповіла ствердно", - розповів Грем Претт, начальник станції Кінс-Лінн.

The Daily Telegraph зазначає, що Єлизавета II користується послугами британської залізниці багато років. Наприклад, у 1991 році вона не тільки прокаталась на новому поїзді 225, але і обмінялася жартами з попутниками, які не очікували зустріти королеву в своєму вагоні.