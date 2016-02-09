Туреччина викликала посла США "на килим" через позицію щодо курдів
22:20, 09 лютого 2016Світ
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Туреччина викликала американського посла на знак протесту проти нещодавньої заяви Вашингтона про невизнання Сирійського курдського демократичного союзу терористичною організацією.
Американському послу висловили претензії щодо позиції США / flickr.com/photos/nicokaiser
Про це повідомляє Hürriyet Daily News з посиланням на дипломатичні джерела.
"Послу США було чітко вказано на турецьку незадоволеність з приводу позиції США щодо Сирійського курдського демократичного союзу і його військового крила – Сил народної самооборони", - сказав дипломат.
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Посла Джона Басса викликали в МЗС Туреччини 9 лютого, де заступник міністра повідомив йому про занепокоєність Анкари, передає Європейська правда.
Раніше офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон "не вважає Сили народної самооборони терористичним угрупуванням і продовжить їх підтримувати".
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