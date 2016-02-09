В Кельні за п'ять днів карнавалу поліція отримала 45 заяв про домагання
22:40, 09 лютого 2016Світ
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Поліція Кельна за п'ять днів карнавалу отримала 45 звернень у зв'язку з сексуальними домаганнями і насильством
REUTERS
Як повідомляє телерадіокомпанія WDR, в перший день карнавалу поліція заявила про 22 випадки сексуальних домагань.
Глава місцевої поліції Юрґен Матіес повідомив, що правоохоронці затримали 99 осіб і заарештували 432 людини, передає Росбалт.
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Раніше Матіас заявив, що за підсумками карнавалу 2015 року в судах було розглянуто майже 50 справ про сексуальні домагання і насильства. Близько 50 чоловік в 2016 році потрапили в «чорні списки» і не були допущені до свята.
Як повідомляв УНІАН, поліція Кельна повідомила про 22 випадки сексуальних домагань, зафіксованих в місті в першу ніч традиційного кельнського карнавалу.
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