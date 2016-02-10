НАТО може розмістити тисячі військових у Європі - The Telegraph
Як відзначає видання, кожен батальйон міститиме по 500-1000 військових та буде озброєний зенітно-ракетними системами, штурмовими літаками та вертольотами.
НАТО може надіслати батальйони військових до Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії і Болгарії.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Telegraph.
Як відзначає видання, кожен батальйон міститиме по 500-1000 військових та буде озброєний зенітно-ракетними системами, штурмовими літаками та вертольотами.
Передбачається, що до батальйонів здебільшого входитимуть американські, британські та німецькі військові.
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План, як очікується, буде узгоджений протягом тижня, в той час як точна кількість і країни, які долучаться до його впровадження, обговорюватимуться пізніше.
"Ключовим моментом для надійного стримування на землі є те, що основні союзники повинні бути присутніми", -зауважило джерело в Альянсі.
"Росія повинна знати, що якщо вона спробує щось в Балтії або в Польщі , Румунії чи Болгарії, вона дуже швидко зіткнеться з британськими, американськими чи німецькими військами", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри оборони НАТО затвердять посилення присутності Альянсу в Східній Європі.