У Лаврова не виключають нової гонки озброєнь через американську ПРО у Південній Кореї

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.

"Поява елементів глобальної ПРО США в регіоні, що характеризується досить складною ситуацією в сфері безпеки, може спровокувати гонку озброєнь в Північно-Східній Азії, додатково ускладнить вирішення ядерної проблеми Корейського півострова", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСША перекидають другу групу авіаносців ближче до Корейського півострова - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, після запуску КНДР ракети, Південна Корея і США повідомили про початок переговорів щодо розміщення протиракетного комплексу рухомого наземного базування для висотного позаатмосферного перехоплення ракет середньої дальності (THAAD).