У Лаврова не виключають нової гонки озброєнь через американську ПРО у Південній Кореї
11:05, 10 лютого 2016Світ
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Події навколо ядерних випробувань КНДР використовуються Вашингтоном для того, щоб розширити географію розгортання американської глобальної ПРО, на цей раз - за рахунок розміщення своїх протиракетних комплексів THAAD на території Республіки Корея.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.
"Поява елементів глобальної ПРО США в регіоні, що характеризується досить складною ситуацією в сфері безпеки, може спровокувати гонку озброєнь в Північно-Східній Азії, додатково ускладнить вирішення ядерної проблеми Корейського півострова", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, після запуску КНДР ракети, Південна Корея і США повідомили про початок переговорів щодо розміщення протиракетного комплексу рухомого наземного базування для висотного позаатмосферного перехоплення ракет середньої дальності (THAAD).
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