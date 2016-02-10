Модернізовані балістичні ракети та російські С-300: Reuters розповів про переозброєння Ірану

Про це заявив міністр оборони Ірану Хоссейн Дегхан, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Ми представимо наступне покоління Emad з поліпшеною системою наведення в наступному (іранському) році (починається з 20 березня)", - сказав Дегхан.

Іран вперше протестував ракету Emad в жовтні. Іранські військові стверджують, що нова ракета буде важливою частиною звичайної політики стримування.

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Але США стверджують, що ці ракети здатні нести ядерний заряд і, отже, їхні випробування є порушенням резолюції ООН. Вашингтон ввів санкції минулого місяця проти іранських фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з ракетною програмою.

"Ракета Emad не є порушенням ядерної угоди або будь-яким дозволом ООН, так як ми ніколи не будемо використовувати ядерну боєголовку. Це безсумнівно", - сказав міністр, додавши, що масове виробництво почнеться в найближчому майбутньому.

Emad - перша ракета у розпорядженні Тегерана, здатна досягти території Ізраїлю.

Іран також у найближчі два місяці розпочне прийом систем С-300 з Росії і до кінця року повністю отримає замовлення.

Тегеран і Москва також почали переговори про постачання російських винищувачів Су-30. "Ми навіть визначили кількість Су-30 в, які ми хочемо купити", - сказав Дегхан.