"Демони у владі": Жителі Москви попросили Обаму побудувати їм теплі будинки (відео)
Жителі району Зюзино на південному заході Москви опублікували чергове відеозвернення з критикою столичної влади та особисто мера міста Сергія Собяніна, який, за їх словами, відмовляє у знесенні старих п'ятиповерхівок, порушуючи таким чином відповідну постанову, прийняту ще в 2006 році.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"За п'ять років Собянін перетворив Москву в світове позорище", - заявили активісти. З проханням "побудувати теплі будинки" вони звернулися до президента США Барака Обами.
Відео, яку опубліковане на каналі YouTube, назвали "Москва-світове позорище! Демони у владі! Собянін хоче нас вбити!".
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У попередньому відеозверненні, опублікованому в грудні минулого року, жителі Зюзіна заявляли, що Собянін в 2012 році отримав дозвіл на реконструкцію старих будинків, у яких вони живуть, за рахунок бюджетних коштів. Однак, як стверджують активісти, замість знесення будівель "Собянін підробив документи", перевів їх у категорію "зносяться", - скандували москвичі.