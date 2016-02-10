Ватикан створив групу сповідників для серйозних гріхів

Особисто вибрані папою Франциском 1100 "місіонерів милосердя" протягом року зможуть відпускати гріхи, які в звичайний час міг пробачити тільки сам понтифік, передає Російська служба ВВС.

Серед таких гріхів - порушення таємниці сповіді, осквернення святих дарів і спроба вбивства папи.

Так звані суперсповідники роз'їдуться по всьому світу: один з них планує поїздку до Австралії, інший відвідає громаду ескімосів в канадській Арктиці.

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У вересні стало відомо, що на час позачергового Ювілейного року, який розпочався 8 грудня 2015 року та триватиме до 26 листопада 2016- го, усім католицьким священикам дозволять відпускати гріх аборту.

Ювілейний рік, коли допускається можливість особливого відпущення гріхів, відзначається за традицією кожні 25 років, але понтифіки можуть оголошувати ювілейні роки поза встановленим порядком.

Про рішення провести позачерговий Ювілейний рік, присвячений темі милосердя, Франциск оголосив у березні.

В останній раз таке рішення приймалося у 2000 році папою Іоанном Павлом II.