Олланд закликав Кремль припинити підтримку режиму Асада

«Ми повинні бути впевнені в тому, що Башар Асад залишить посаду», — заявив Олланд. За його словами, через бомбардування в Сирії страждають тисячі мирних жителів, які були змушені покинути свої будинки, передає Росбалт за інформацією Reuters.

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Раніше УНІАН повідомляв, що понад 500 осіб, у тому числі десятки мирних жителів, які загинули в сирійській провінції Алеппо з початку наступу урядових військ за підтримки російської авіації.