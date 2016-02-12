Олланд закликав Кремль припинити підтримку режиму Асада
01:15, 12 лютого 2016Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд закликав російську владу відмовитися від допомоги адміністрації президента Сирії Башара Асада.
REUTERS
«Ми повинні бути впевнені в тому, що Башар Асад залишить посаду», — заявив Олланд. За його словами, через бомбардування в Сирії страждають тисячі мирних жителів, які були змушені покинути свої будинки, передає Росбалт за інформацією Reuters.
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Раніше УНІАН повідомляв, що понад 500 осіб, у тому числі десятки мирних жителів, які загинули в сирійській провінції Алеппо з початку наступу урядових військ за підтримки російської авіації.
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