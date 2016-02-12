У Польщі попередили "підтримку" Путіна в ЄС: За ковбасу, нафту і газ вона повертає Європу в позаминуле століття

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв'ю "Радіо Польща", повідомляє "Європейська правда".

"Кремль хоче руйнувати, а не будувати відносини в Європі. Російська влада веде політичну гру з іншим світом, зокрема з Європою, ЄС. У цієї влади імперські, агресивні посягання, вона веде вже третю війну", - зазначив він.

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"Після Грузії та України вона почала військові дії в Сирії. У такій ситуації дуже складно створити атмосферу співробітництва, взаємної довіри і думати про побудову чогось", - підкреслив польський міністр.

Він також підкреслив, що поки рано говорити про скасування санкцій проти Росії.

"Ще рано говорити про те, що дію санкцій буде змінено або припинено. У нас немає підстав скасовувати санкції, якщо не будуть вирішені кримські, донбаські питання, якщо не буде поставлена крапка в участі Росії у війні проти України, в підтримці повстання на Донбасі", - зазначив Ващиковський.

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"Той, хто в цій ситуації хоче торгувати ковбасою, нафтою і газом, повинен перекреслити всі здобутки міжнародного права, яке не одне десятиліття формувалося так, а не інакше з метою виключення війни як засобу вирішення міжнародних суперечок", - зазначив він.

"Нехай такі політики візьмуть тоді норму, що силова зміна кордонів у Європі в XXI столітті є легальним і допустимим. Це означало б, що ми повертаємося до міжнародних норм двохсотлітньої давності", - зазначив Ващиковський.