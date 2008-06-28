Медведєв: Росія допоможе відновити афганську армію

Кабул може розраховувати на допомогу Москви у відтворенні боєздатності збройних сил Афганістану, йдеться у посланні президента Росії Дмитра Медведєва його афганському колезі Хаміду Карзаю у відповідь на лист з Афганістану.

Текст документа розміщено на сайті Кремля. Афганський лідер надіслав послання на адресу Медведєва 14 травня.

"Повністю згоден з вами, що міжнародний тероризм сьогодні є серйозною загрозою для наших країн, і Ісламська Республіка Афганістан несе важкий тягар боротьби з цим злом. Відтак зрозумілим є значення швидкого відновлення боєздатності національних збройних сил Афганістану, готових узяти на себе всю повноту відповідальності за забезпечення безпеки країни. У цій роботі Ви можете розраховувати на співпрацю і допомогу з боку Росії", - зазначено в посланні президента РФ.

У посланні також йдеться про постачання зерна як гуманітарної допомоги, про внесок до фонду відновлення Афганістану та про створення поясів антинаркотичної та фінансової безпеки навколо країни.