Прем'єр Франції вважає, що сухопутна операція проти ІДІЛ буде вирішальною

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

"Наземна операція за участю місцевих військ і військ деяких арабських країнах, якщо вони вирішать їх відправити, матиме вирішальне значення, якщо зберегти відвойовані позиції", - зазначив він.

У той же час, за словами Вальсу, Франція не планує відправляти сухопутні війська до Сирії.

Читайте такожУ Путіна попередили Захід про можливість глобальної війни в разі наземної операції у Сирії

"Франція не має наміру відправляти наземні війська для боротьби з ІДІЛ", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія вперше запропонувала відправити наземні війська в Сирію для боротьби з "Ісламським державою".

Читайте такожКеррі: дії Кремля значно ускладнюють переговори щодо Сирії

Про готовність відправити сухопутні війська для боротьби з ІДІЛ заявляли також Об'єднані Арабські Емірати.