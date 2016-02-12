Столтенберг та Лавров обговорили можливість проведення Ради НАТО-Росія

Про це Столтенберг сказав журналістам у п'ятницю в Мюнхені на полях міжнародної конференції з питань безпеки по завершенню зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я щойно завершив зустріч з міністром Лавровим. Під час зустрічі ми зосередилися на відносинах між НАТО та Росією. Ми також обговорили питання проведення Ради Росія-НАТО", - сказав він.

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Столтенберг нагадав, що діяльність Ради ніколи не була припинена, але пройшло вже більше року з часу останнього засідання. "Я думаю, що буде корисним провести засідання Ради Росія-НАТО, і ми обговорили можливості проведення нового засідання. Для НАТО абсолютно необхідно, якщо таке засідання буде, обговорити Україну, тому це це причина того, чому зараз ми маємо складну ситуацію в Європі, особливо у відносинах між Росією та НАТО", - наголосив генсек альянсу.

Крім того, за словами Столтенберга, таке засідання буде корисним, щоб обговорити прозорість та зменшення ризиків у питаннях, пов'язаних з військовою діяльністю. "Коли є збільшення військової діяльності на наших кордонах, важливо мати якомога більше прозорості, щоб запобігти нещасним випадкам, а якщо вони сталися, гарантувати, що вони не вийдуть з-під контролю та не створять небезпечну ситуацію", - додав він.

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Відповідаючи на запитання, чи російська сторона погодилася на те, щоб під час можливого засідання Ради Росія-НАТО було обговорення українське питання, Столтенберг зазначив, що наразі сторони домовилися "вивчати можливість провести засідання". "Це те, про що я можу сказати зараз, маючи на увазі, що ми не домовилися щодо будь-якого порядку денного. Ми домовилися продовжувати залишатися в контакті та вивчити можливості проведення Ради Росія-НАТО", - констатував Столтенберг.