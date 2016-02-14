Армія Асада атакувала турецьку поліцію, відбулася перестрілка – ЗМІ

Турецькі військові відповіли на артилерійський обстріл військової бази на кордоні з Сирією. Про це з посиланням на військове джерело повідомляє агентство Anadolu.

За інформацією співрозмовника видання, базу Акабаглар в турецькій провінції Кіліс з артилерії обстріляло пов'язане з курдами угруповання. Вогонь вівся з аеродрому Аазаз в провінції Алеппо на півночі Сирії.

"Турецькі сили відреагували в рамках правил застосування озброєння, які забезпечують негайне реагування на будь-які загрози кордону", - зазначило джерело.

В ході іншого інциденту сьогодні армія Туреччини також відповіла на мінометний обстріл турецької поліції сирійськими урядовими військами в Калібогазі, провінція Хатай. Про спосіб реагування джерело не повідомило.

Зазначимо, раніше стало відомо, що турецькі військові нанесли удар по позиціях курдів на базі в провінції Аазаз.