Туреччина обстріляла курдів у Сирії - Reuters

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу вимагав, щоби група відступила із нещодавно зайнятих позицій. Про це повідомляє Reuters.

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Обстріл почався після того, як "Загони народної самооборони" курдів за підтримки російської авіації витиснули війська сирійської опозиції з колишньої авіабази неподалік міста Аазаз біля кордону Туреччини.

"Ми помстимось за кожен їх (сирійських курдів - УНІАН) крок", - сказав Давутоглу в коментарі державному каналу TRT Haber.

Представники курдів підтвердили інформацію про обстріл бази Менаг. Проте відзначили, що вона утримувалась не "Загонами народної самооборони", а іншим угрупованням.

Обстріл став черговим виявом невдоволення Анкари американською підтримкою курдів, чиї "Загони самооборони" (YPG) вважають відгалуженням забороненої в Туреччині як терористичної "Робітничої партії Курдистану". Турецькі військові регулярно проводять операції проти курдів у своїй країні, а також Іраку та Сирії.