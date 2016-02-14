Дамаск заявив про вторгнення турецьких військових на територію Сирії

Як йдеться в заяві МЗС Сирії, через кордон з Туреччиною на територію Сирії пройшла колона з 12 пікапів з кулеметами, у складі якої було близько 100 озброєних бійців, повідомляє РБК з посиланням на агентство SANA.

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У повідомленні не наводиться більш детальна інформація про маршрут колони, говориться лише, що серед бійців, імовірно, були солдати турецької армії і найманці. Зовнішньополітичне відомство виступило із засудженням обстрілу сирійської території з боку Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецькі військові обстріляли курдські загони на півночі Сирії. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу зажадав, щоб група відступила з нещодавно зайнятих позицій.