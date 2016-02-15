Медведєв хоче почути від ЄС конкретну дату зняття санкцій

Про це російський прем'єр заявив у інтерв'ю телеканалу EuroNews, повідомляється на сайті уряду РФ.

"Слід набратися мужності й сказати: знаєте, хлопці, все, ми це завершуємо ось з такого числа, просимо й вас також заходи у відповідь призупинити. Ось це буде правильний підхід", - вважає Медведєв.

Голова російського уряду також наголосив, що Росія не буде першою скасовувати контрсанкції.

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"Не ми це вигадали, й не нам починати скасування. Нас постійно лякали санкціями, ці санкції запроваджували у радянський період багаторазово. Ніколи ні до чого це не призводило, лише гроші втрачали. І зараз буде те саме", - заявив російський прем'єр.

Як зазначив Медведєв, торговельний оборот Росії з країнами Європейського Союзу знизився з 450 до 217 мільярдів євро.

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