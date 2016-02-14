Сирійські курди відкидають вимоги Туреччини піти з зайнятих ними позицій

Представник сирійських курдів заявив, що Туреччина не має ніякого права втручатися у справи Сирії, передає Бі-бі-сі. Цю заяву було зроблено після того, як турецька артилерія відкрила вогонь по позиціях курдів на сирійській стороні кордону. Артилерійський обстріл почався в суботу і продовжився в неділю. В результаті загинули як мінімум двоє курдських бійців.

Читайте такожКурди повернули контроль над іракським містом СинджарТуреччина вважає, що курдське ополчення в Сирії підтримує зв'язки з курдськими повстанцями в самій Туреччині, які вимагають автономії для курдів Туреччини.

Тим часом Саудівська Аравія підтвердила, що відправила свої бомбардувальники на військово-повітряну базу в Туреччині в рамках боротьби з екстремістською організацією, що називає себе "Ісламську державу".

Саудівський генерал Ахмед аль-Ассірі заявив, що на даний момент літаки не супроводжуються військами з Саудівської Аравії.

Він також додав, що очолювана США коаліція проти "Ісламської держави", вважає, що наземної операції буде неможливо уникнути і що Саудівська Аравія буде в ній брати участь.