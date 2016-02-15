Туреччина спростовує вторгнення на територію Сирії

Міністр оборони Туреччини Ісмет Йилмаз спростував інформацію ряду ЗМІ про введення ста турецьких військовослужбовців на сирійську територію.

За його словами, ця інформація не відповідає дійсності, передає Агентство Анадолу.

Що стосується розміщення літаків ВПС Саудівської Аравії в Туреччині, міністр зазначив, що літаки не розміщені, але це може статися вже завтра.

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«Поки що ні, але вони вивчили ситуацію на місці. Прийнято рішення про розміщення чотирьох літаків F-16. Сьогодні літаків ще не було, але завтра можуть прибути. Досягнуто принципової згоди. Дали відповідний дозвіл », - констатував міністр.

Нагадаємо, раніше Дамаск заявляв, що з боку Туреччини в Сирію увійшла колона машин, оснащених кулеметами, в супроводі озброєних бойовиків, повідомило сирійське МЗС. У Дамаску вважають, що серед них є солдати турецької армії і найманці.