Індійські маоїсти потопили 60 поліцейських

На одному з водосховищ штату Орісса на сході Індії в неділю, 29 червня, маоїсти потопили човен, на борту якого було більше 60 поліцейських, пише The Hindustan Times.

За інформацією видання, маоїсти відкрили вогонь по човну з поліцейськими з вершини довколишніх пагорбів. Як повідомляють місцеві власті, восьмеро з поліцейських дістали вогнепальні поранення, проте змогли дістатися берега вплав і були госпіталізовані. Решта вважаються зниклими безвісти.

Маоїстський повстанський рух виник в Індії в 1967 році і звідтоді поширився на 29 штатів країни. Під їх контролем знаходяться деякі віддалені райони Індії.

Лента.ру