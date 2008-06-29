Індійські маоїсти потопили 60 поліцейських
13:54, 29 червня 2008Світ
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Лише кілька дивом врятувалися
На одному з водосховищ штату Орісса на сході Індії в неділю, 29 червня, маоїсти потопили човен, на борту якого було більше 60 поліцейських, пише The Hindustan Times.
За інформацією видання, маоїсти відкрили вогонь по човну з поліцейськими з вершини довколишніх пагорбів. Як повідомляють місцеві власті, восьмеро з поліцейських дістали вогнепальні поранення, проте змогли дістатися берега вплав і були госпіталізовані. Решта вважаються зниклими безвісти.
Маоїстський повстанський рух виник в Індії в 1967 році і звідтоді поширився на 29 штатів країни. Під їх контролем знаходяться деякі віддалені райони Індії.
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