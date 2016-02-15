Катар готовий приєднатися до операції в Сирії за запитом Саудівської Аравії

Про це повідомляє газета "Аш-Шарк аль-Аусат" з посиланням на державного міністра у справах оборони і колишнього главу МЗС Катару Халіда аль-Аттийю, передає kommersant.ru. За словами міністра, катарські солдати будуть готові битися "пліч-о-пліч" з товаришами з Саудівської Аравії і ОАЕ, якщо "про це попросить Ер-Ріяд". При цьому він зазначив, що позиція емірату вже визначена. З жовтня Катар стверджував, що якщо для захисту народу Сирії потрібна наземна операція, то країна "відповість на заклик".

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Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила, що в рамках зусиль по боротьбі з тероризмом готова направити військових у Сирію за умови, що можливу операцію буде проводити міжнародна коаліція під егідою США.