Лабораторні аналізи підтвердили застосування ІДІЛ хімічної зброї в Іраку - Reuters

Як пише Європейська правда, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в Організації по забороні хімічної зброї.

Лабораторні аналізи, проведені організацією, підтвердили, що гірчичний газ використовувався на полі бою в серпні минулого року. Водночас організація не повідомила, хто саме застосовував хімічну зброю.

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Водночас один з її представників на умовах анонімності в коментарі агентству розповів, що результат підтвердив, що хімічну зброю було використано бойовиками ІДІЛ.

Зразки були взяті після того, як декільком військовим стало погано під час бойових дій проти бойовиків ІДІЛ, що відбувалися на південний захід від Ербіля, столиці курдського автономного регіону в Іраку.