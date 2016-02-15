Польща готова відправити винищувачі для патрулювання неба над Сирією

Про це заявив у понеділок в програмі Польського радіо голова Бюро національної безпеки республіки Павло Солох, повідомляє ТАСС.

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"З нашого боку є таке рішення, готовність брати участь у патрулюванні. Ми заявили про чотири наших літака", - сказав він. "Деталі будуть узгоджені на технічному рівні", - додав Солох.

Як повідомляв УНІАН, раніше Польща заявила про готовність взяти участь у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламську державу".