Польща готова відправити винищувачі для патрулювання неба над Сирією
12:04, 15 лютого 2016Світ
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Польща висловила готовність відправити чотири винищувачі F-16 для патрулювання неба над Сирією.
Польща готова відправити винищувачі для патрулювання неба над Сирією / flickr.com/photos/lplewnia
Про це заявив у понеділок в програмі Польського радіо голова Бюро національної безпеки республіки Павло Солох, повідомляє ТАСС.
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"З нашого боку є таке рішення, готовність брати участь у патрулюванні. Ми заявили про чотири наших літака", - сказав він. "Деталі будуть узгоджені на технічному рівні", - додав Солох.
Як повідомляв УНІАН, раніше Польща заявила про готовність взяти участь у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламську державу".
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