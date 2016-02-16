Туреччина та Саудівська Аравія почали спільні навчання ВПС
Туреччина та Саудівська Аравія, в понеділок, 15 лютого, почали спільні п'ятиденні навчання ВПС.
У навчаннях беруть участь шість саудівських винищувачів F-15, повідомляє Лента.ру з посиланням на Press TV.
Учасники навчань затверджують, що їх мета — підготовка збройних сил в рамках співпраці між двома країнами. Вони були сплановані заздалегідь і проходять в центральному регіоні Туреччини - Конья.
Спільні навчання розпочалися на наступний день після того як саудівський військовий представник бригадний генерал Ахмед аль-Асір заявив, що Ер-Ріяд направив військові літаки на базу Інджирлік в південній частині Туреччини. Він додав, що цей крок був здійснений в рамках боротьби з «Ісламською державою» на території Сирії.
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Асір раніше заявляв, що перекинуті в Туреччину винищувачі ВПС Саудівської Аравії будуть атакувати сирійське місто Ракка, що вважається столицею ІД, і його околиці. Сухопутного контингенту там немає.