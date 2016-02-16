Американський репер отримав 5 нагород Grammy, наблизившись до рекорду Джексона і Сантани

Музикант удостоївся нагороди в номінаціях «Краща реп пісня», «Кращий реп-альбом», «Краще реп виконання», «Краще спільне реп виконання», а також «Краще музичне відео» - за участь у кліпі Тейлор Свіфт Bad Blood, пише Lenta.ru. Більше нього (8) номінацій за одну церемонію отримували тільки Майкл Джексон у 1984 році і Карлос Сантана 2000 м. Всього репер був представлений в 11 категоріях.

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«Піснею року» визнана композиція Thinking Out Loud Еда Ширана. У номінації «запис року» за пісню Uptown Funk нагороду отримали Марк Ронсон і Бруно Марс. Британські виконавиці Меган Трейнор вручено Grammy в номінації «Кращий новий артист».

Раніше повідомлялося, що премія за альбом «1989» в номінації кращий альбом поп-музики вручена Тейлор Свіфт. Рікі Мартін отримав Grammy в номінації «Кращий альбом в жанрі латин-поп» за альбом A Quien Quiera Escuchar.

На церемонії нагородження виступили Бейонсе, Адель, Джастін Бібер та інші музиканти. На сцену також повинна була вийти Ріанна, однак, як повідомляє Billboard, їй завадив бронхіт.

Grammy вважається однією з найпрестижніших музичних премій у світі. Вона присуджується Американською академією звукозапису з 1959 року. Переможців визначають члени академії шляхом голосування.