У Путіна прокоментували обстріл госпіталю в Сирії, в результаті якого загинули 50 осіб

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва орієнтується на заяви офіційної сирійської влади, пише Лента.ру.

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"Ми категорично відводимо і вважаємо неприйнятними подібні заяви. Тим більше, що кожен раз ті, хто робить такі заяви, виявляється не здатним хоч якось підтвердити голослівні звинувачення", — заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що жертвами ракетних ударів по Сирії сьогодні стали близько 50 осіб.

Спікер ООН Фархан Хак підкреслив, що серед загиблих були діти.