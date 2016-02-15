ООН повідомила про 50 жертв сьогоднішніх бомбардувань лікарень і шкіл у Сирії

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що жертвами ракетних ударів по Сирії сьогодні стали близько 50 осіб, десятки поранені. Про це повідомляє Associated Press.

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Спікер ООН Фархан Хак підкреслив, що серед загиблих були діти.

За словами Генсека, ці бомбардування - "кричуще порушення міжнародного права", яке веде до "ще масштабнішого руйнування і так постраждала системи охорони здоров'я та доступу до освіти в Сирії".

Пан Гі Мун підкреслив, що ці бомбардування "кидають тінь" на домовленості про перемир'я, яких досягли в Мюнхені 11 лютого. Як відомо, вони передбачали припинення вогню протягом тижня.

Зазначимо, раніше агентство Reuters із посиланням на очевидців і медиків повідомило, що внаслідок атак на лікарні та школи в утримувані опозицією до режиму Асада містах загинули 23 людини. Мова йшла про те, що підтримувані РФ урядові війська посилили тиск на оплот опозиції – Алеппо.

Про те, хто саме вчинив авіанальоти, офіційної інформації немає. Але правозахисна організація Amnesty International вже закликала РФ припинити бомбардування госпіталів в Сирії.