Бомбардування російської авіації у Сирії практично не залишають шансів на мир - Туск

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск після зустрічі в Афінах з грецьким прем'єр-міністром Алексісом Ціпрасом, повідомляє "Європейська правда".

"Весь світ сподівається на мир і готовий на переговори. Хоча, російські бомбардування в Сирії залишають нам мало надії на мир. Режим Асада посилюється, помірна сирійська опозиція слабшає, і Європу наповнюють нові хвилі біженців", - сказав Туск.

Як повідомлялося, Туреччина звинуватила Росію у вчиненні військового злочину – ударах по медичних установах в Сирії. Кремль всі звинувачення відкидає.

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Раніше генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що в понеділок в результаті ракетного обстрілу п'яти медичних установ та двох шкіл в Північній Сирії загинуло щонайменше 50 цивільних, багато отримали поранення.

Зокрема, відомо, що ракети потрапили в кілька госпіталів і школу. Поки офіційної інформації про те, хто вчинив обстріли, немає.

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Однак міжнародна правозахисна організація Amnesty International покладає відповідальність за удари на російську авіацію і вже закликала РФ припинити бомбардування медичних установ в Сирії.