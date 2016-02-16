МЗС України різко засуджує авіаудари по цивільних об'єктах на півночі Сирії
Міністерство закордонних справ України різко засуджує авіаудари, завдані 15 лютого по цивільних об'єктах у північних районах Сирії.
Про це йдеться у заяві МЗС.
«В Україні з тривогою відзначають, що після військового втручання Росії в сирійський конфлікт під прикриттям боротьби з тероризмом різко збільшилася кількість жертв і постраждалих серед мирного сирійського населення, в т. ч. жінок і дітей», - наголошується в заяві.
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У цьому зв'язку МЗС підкреслює, що невибіркові обстріли цивільних цілей, включаючи школи та медичні установи, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
«Наголошуємо на правовій відповідальності всіх, хто робить та допускає такі порушення. Закликаємо всі сторони конфлікту негайно припинити вогонь і приступити до повного виконання положень резолюції Ради безпеки ООН 2254 і домовленостей, досягнутих нещодавно в Мюнхені», - наголошується в заяві.
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