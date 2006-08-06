У Португалії одним супом нагодували 6 тисяч чоловік.

Над його створенням працювали три дні працівники кафе і ресторанів. В результаті обсяг супу становив майже 7,5 тисячі літрів. Тільки на придбання гігантської каструлі пішло 8 тисяч євро. На приготування супу пішло п`ять годин. Його розмішували величезними дерев`яними лопатами, які нагадували весла, передає радіостанція «Эхо Москвы».