В автокатастрофі у Гані загинули понад 70 осіб

Про це повідомив у четвер, 18 лютого, агентству dpa директор державної лікарні в місті Кінтампо Бісмарк Овусу Фосу, передає Deutsche Welle.

Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою біля міста Кінтампо, що за 420 кілометрів на північ від столиці Гани Аккри, пізно ввечері 17 лютого. Цю автокатастрофу називають найстрашнішою в історії країни.

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"Ми важко працюємо над тим, щоб урятувати решту постраждалих, - зазначив Бісмарк Овусу Фосу. - Декого з важко травмованих переправили повітрям до регіональних лікарень".

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Поліція веде розслідування інциденту. За свідченням пасажирів, які вижили, автобус мав проблеми з гальмами. Торік у Гані внаслідок дорожньо-транпортних пригоди загинули понад 1600 осіб.