В автокатастрофі у Гані загинули понад 70 осіб

00:22, 19 лютого 2016
Світ
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Внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки у центральній Гані загинула 71 особа, ще 13 осіб отримали серйозні травми.

facebook.com/albert.azongo

Про це повідомив у четвер, 18 лютого, агентству dpa директор державної лікарні в місті Кінтампо Бісмарк Овусу Фосу, передає Deutsche Welle

Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою біля міста Кінтампо, що за 420 кілометрів на північ від столиці Гани Аккри, пізно ввечері 17 лютого. Цю автокатастрофу називають найстрашнішою в історії країни.

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facebook.com/albert.azongo

"Ми важко працюємо над тим, щоб урятувати решту постраждалих, - зазначив Бісмарк Овусу Фосу. - Декого з важко травмованих переправили повітрям до регіональних лікарень".

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Поліція веде розслідування інциденту. За свідченням пасажирів, які вижили, автобус мав проблеми з гальмами. Торік у Гані внаслідок дорожньо-транпортних пригоди загинули понад 1600 осіб.

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