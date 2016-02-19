США розміщують танки і артилерію в секретних норвезьких печерах

Про це повідомляє CNN з посиланням на командувача 2-ї морської експедиційної бригади США полковника Вільяма Бентлі.

Озброєння розміщені в печерах, розміщених по всій центральній Норвегії, які використовувалися для зберігання американської техніки з 1981 року. Після закінчення холодної війни США відмовилися від використання даних комплексів. Щоб зберегти інфраструктуру, витрати на їх утримання взяла на себе уряд Норвегії.

Відзначається, що кожен комплекс обслуговують близько 100 норвезьких і американських військовослужбовців, при цьому він може обслужити до 15 тисяч морських піхотинців.

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Як зазначив Бентлі, розгортання озброєнь поблизу кордону Росії на тлі нового охолодження відносин дозволить американським військовим підвищити оперативну готовність і скоротити час реагування у разі кризи.

Також наголошується, що в навчаннях Cold Response, які пройдуть в кінці лютого, планується задіяти 6,5 тисяч одиниць техніки, укритих в печерах, а також 16 тисяч військовослужбовців з 12 країн-учасниць і партнерів НАТО.

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