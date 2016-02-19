У Росії відреагували на звинувачення в порушенні повітряного простору Естонії

Про це повідомляє "ТАСС".

"18 лютого вертольоти армійської авіації в зазначеному районі польотів не здійснювали", - зазначили в міноборони Росії.

Раніше Естонія повідомила, що російський вертоліт Мі-8 у четвер, 18 лютого,порушив повітряний простір Естонії в районі застави Васькнарва.

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Департамент поліції і прикордонної охорони зафіксував інцидент візуально та за допомогою технічних засобів. Прикордонники перевірили акваторію Чудського озера і берегову лінію, але нічого незвичайного не знайшли.

Вертоліт знаходився в естонському повітряному просторі не більше хвилини. Його транспондер був відключений, план польоту не був узгоджений з естонською стороною, у вертольота не було радіозв'язку з естонськими диспетчерами.