Сирія готова до війни

Сирія готова до регіональної війни і відповість на будь-яку агресію з боку Ізраїлю, повідомляє Страна Ru, посилаючись на супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Сирії Валід МУАЛЛЕМ, який прибув до Лівану з першим офіційним візитом після виведення з країни сірійських військ.

Він зазначив, що Сирія відповість "негайно на будь-яку агресію" Ізраїлю. Керівник МЗС Сирії прибув до Бейрута для участі в екстреній нараді міністрів закордонних справ Ліги арабських держав, яка відкриється в понеділок.