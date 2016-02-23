Число жертв урагану на Фіджі зросло до 29 людей (відео)
02:56, 23 лютого 2016Світ
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Внаслідок урагану, що обрушився на Фіджі 20 лютого, загинули, за уточненими даними, 29 осіб.
REUTERS
Оновлені дані розповсюдила місцева влада, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Також повідомляється, що в центрах тимчасового розміщення залишаються більше восьми тисяч людей, які втратили житло.
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Влада Фіджі не виключає, що на відновлювальні роботи підуть місяці. На деяких островах ураган знищив цілі села.
Нагадаємо, циклон "Уінстон" 20 лютого приніс на Фіджі сильні вітри з поривами до 320 км/год, зливові дощі і хвилі заввишки до 12 метрів.
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