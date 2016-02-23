Туреччина у відповідь на дії Болгарії вислала болгарського дипломата

Туреччина ухвалила рішення вислати консула Болгарії в Стамбулі Зорніцу Петрову Апостолову після того як болгарське міністерство закордонних справ не відреагувало на вимоги Туреччини скасувати своє рішення щодо висилки турецького дипломата, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Hurriyet daily news.

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У відповідь Туреччина також оголосила Зорніцу Петрову Апостолову персоною нон грата і попросила її залишити територію країни.

Як зазначає видання, ситуація позначає збільшення розриву між Анкарою і Софією на тлі того, що Болгарія, на відміну від ЄС, зберігає тісні зв’язки з Москвою.

Раніше Болгарія оголосила небажаною особою (персоною нон грата) аташе генерального консульства Туреччини в Бургасі Угура Еміроглу.

Причиною цього рішення стало здійснення діяльності, несумісної з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні відносини, зокрема, дипломат займався релігійною діяльністю.