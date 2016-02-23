На електростанції в Англії стався вибух, є загиблий

Про це повідомляє BBC.

Інцидент трапився 23 лютого близько 16:00 GMT в місті Дідкот графства Оксфордшир, що в 40 кілометрах на захід від Лондона. Значна частина промислової споруди обрушилася. Точна причина події поки не встановлена.

За даними пожежної служби, п'ять осіб внаслідок інциденту отримали поранення.

Екстрені служби, що прибули на місце, з'ясовують обставини події. Поліція кваліфікувала це як «великий інцидент».

На цьому місці знаходиться вугільна електростанція, яка припинила роботу в 2013 році. Деякі споруди її зруйновані.