На електростанції в Англії стався вибух, є загиблий
22:25, 23 лютого 2016Світ
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В результаті вибуху на непрацюючій вугільної електростанції у Великобританії загинула щонайменше одна людина і троє зникли безвісти.
REUTERS
Про це повідомляє BBC.
Інцидент трапився 23 лютого близько 16:00 GMT в місті Дідкот графства Оксфордшир, що в 40 кілометрах на захід від Лондона. Значна частина промислової споруди обрушилася. Точна причина події поки не встановлена.
За даними пожежної служби, п'ять осіб внаслідок інциденту отримали поранення.
REUTERS
Екстрені служби, що прибули на місце, з'ясовують обставини події. Поліція кваліфікувала це як «великий інцидент».
На цьому місці знаходиться вугільна електростанція, яка припинила роботу в 2013 році. Деякі споруди її зруйновані.
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