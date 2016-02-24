Кількість жертв урагану на Фіджі зросла до 36 осіб

Про це повідомили співробітники Національного центру з надзвичайних ситуацій, передає ТАСС.

Циклону була присвоєна п'ята, найвища категорія потужності - швидкість вітру поруч з його епіцентром досягала позначки 230 км/год, швидкість його поривів - до 325 км/год, а висота океанських хвиль біля берегів островів - 12 метрів. Фахівці повідомили, що "Вінстон" виявився найбільш руйнівним циклоном за всю історію метеоспостережень на Фіджі.

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Як повідомив раніше прем'єр-міністр Фіджі Вореке Баинимарама, "Вінстон" повністю зруйнував інфраструктуру і завдав колосальної шкоди житловому фонду країни. Згідно з останніми даними, понад 13 тис. фіджійців, які залишилися без даху над головою, продовжують залишатися в притулках і евакуаційних центрах. На найбільшому острові Віті-Льову, де проживає приблизно 70% населення країни, циклон зруйнував більше тисячі будинків, знищив чи сильно пошкодив понад 60 будівель шкіл.

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За даними, які продовжують надходити з інших островів архіпелагу, "Вінстон" зрівняв із землею цілі села. Найбільш серйозно постраждали жителі населених пунктів, розташованих у низинних районах, де сталися повені і зсуви. Існують побоювання, що число загиблих може істотно зрости, оскільки влада досі не має повної інформації про становище на віддалених островах.