Помер старший брат Фіделя Кастро

Про це передає Reuters з посиланням на місцеві офіційні ЗМІ.

Він помер у Гавані 21 лютого. Після кремації його останки будуть перевезені до містечка Біран на сході Куби, де народилися брати Кастро.

Рамон народився 14 жовтня 1924 року. Будучи студентом, вивчав сільськогосподарське машинобудування в університеті Гавани. Як і його брати, брав участь у партизанській боротьбі проти диктатора Фульхенсіо Батісти. Не беручи участі безпосередньо у збройних діях, організував для партизан кілька мереж водопостачання. За свою боротьбу Рамон Кастро ув'язнений. Після повалення у 1959 році режиму Батісти працював сільськогосподарським дорадником, фахівцем у галузі цукрової промисловості і великої рогатої худоби.

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В останні роки Рамон Кастро жив на фермі неподалік від Гавани.

Його брати також перебувають у похилому віці. Фіделю Кастро 89 років, а Раулю - 84 роки.

Нагадаємо, Фідель Кастро пішов у відставку через хворобу, спочатку попередньо у 2006 році і остаточно у 2008 році. Його наступником став Рауль Кастро, який пообіцяв піти у відставку у 2018 році.